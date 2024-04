Elképesztő változás történt G.w.M exével - videó

A kétgyerekes édesanya már feldolgozta a szakítást, és úgy tűnik, teljesen jól érzi magát a bőrében, most mégis vállalta, hogy teljesen megváltoztassák a külsejét. Rengeteg bókot kap Nagy Melanie a közösségi oldalán, és sokan a világhírű színésznőhöz, Jessica Albához hasonlítják a külsejét. Bár van köztük hasonlóság, de sok különbség is, most azonban úgy döntött, vállalja, hogy teljesen átalakítsák őt a világsztár megjelenéséhez hasonlóan.

A műsorvezetőként dolgozó Nagy Melanie-t egy jól felkészült szakértői gárda, sminkes és fodrász segítségével változtatták át, sminkjét Faragó Zsuzsanna Suu Makeup Artist készítette el, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Alba natúr színeket használ sminkjében, míg Nagy Melanie inkább harsányabb, élénk színeket, ezen gyorsan változtattak is. Majd Doka Anita fodrász vette kezelésbe a kétgyerekes édesanyát, aki egy póthajat is feltett, majd begöndörítette a haját, így ment a Bors által szervezett fotózásra Nagy Melanie, aki valóban jól érezte magát Jessica Albaként.