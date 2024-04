Nem titkolja tovább párját Lissák Laura

A Farm VIP és a Dancing with the Stars sztárja már több mint két éve párkapcsolatban él civil párjával, akit eddig rejtegetett a nyilvánosság előtt, mivel a férfi nem szeretne szerepelni. Úgy tűnik, a közös nyaraláson megenyhült Lissák Laura párja, ugyanis már több képen is feltűnt már mellette. Most egy olyan videót tett közzé a TV2 sztárja, melyen már szemből is megmutatta titokzatos szerelmét.

Tavaly decemberben már az a pletyka is felröppent, hogy eljegyezhette titokzatos párja Lissák Laurát, ő azonban akkor nem reagált ezekre a hírekre. A feltételezés abból adódott, hogy a táncos követői észrevették, hogy közös, szerelmes fotójukon egy hatalmas gyűrű van a lány ujján, amit többen is jegygyűrűnek gondoltak. Lissák Laura az utóbbi időben egyre több közös fotót mutat kettejükről, főleg mióta elutaztak a Maldív-szigetekre, de a férfi mindig csak hátulról látható. Most azonban együtt mentek búvárkodni, amiről egy víz alatti videót is mutattak a TV2 sztárjának Instagram-oldalán, így most szemből is szemügyre lehet venni a csinos táncosnő rejtélyes párját.