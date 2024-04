Nem várt fordulatokkal ér véget a TV2 sorozata

"Egy lány életében ideális esetben ennek egyszer jön el a napja, és ez a tündérmese már az én életemben is megtörtént. A színészetben az is csodálatos, hogy egy szerepnek köszönhetően bármikor lehetek újra menyasszony. Ezen a forgatási napon a sminkesek, fodrászok is különösen kitettek magukért, és a fiúk, Jaskó Bálint és Kamarás Iván is hercegnőként bántak velem" – árulta el a színésznő.

Pénteken egy utolsó, különleges záróepizóddal búcsúzik a sorozat. Az április 26-i fináléban egy élet véget ér, egy pedig elkezdődik, miközben minden szeretett - és kevésbé szeretett - szereplő története lezárul, ki-ki elnyeri méltó jutalmát vagy büntetését. De addig még számos váratlan fordulat várja a történet kedvelőit. Vajon a baba érkezése rendezni tudja Trixi és Raja viszonyát? Áldás kerül Tamás és Virág kapcsolatára? Edit újraépíti a kapcsolatát a fiával? Mi lesz Zsiráf és Szilvi házasságával? Összejön végre Bazsi és Brigi? Ezekre a kérdésekre még a héten választ kapnak a Hazatalálsz rajongói.