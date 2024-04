Next Top Model Hungary: a modellszakma legnagyobb árnyoldalait mutatja be a TV2 sikeres valóságshow-ja

Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én került először adásba a Next Top Model Hungary, ami azóta minden héten vasárnap este, főműsoridőben, azaz 20 órától látható a TV2 műsorán. Az eredeti formátum az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot élt meg. A valóságshow hazai verziójában a modelljelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

Nívós sajtóeseményen mutatták be a Next Top Model Hungary 16 versenyzőjét

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo / Fotó: Polyák Attila - Origo

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük van, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négy tagú szakmai zsűrijét, azaz Axente Vanessát, Tomán Szabinát, Merő Pétert és Tombor Zoltánt, akik eldöntik, hogy ki az, aki esélyes a végső győzelemre. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.