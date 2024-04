Nevet változtatott és külföldre költözött a Megasztár egykori énekesnője

A TV2 tehetségkutatójában nyolcadik helyen végző énekesnő élete teljesen megváltozott. Ma már háromgyerekes édesanyaként boldog családban él, és a színpadtól sem vonult vissza, máig vannak fellépései. A 34 éves Nkuya Sonia ma a Szücsi névre hallgat, azt is elárulta, miért változtatott nevet.

„A legjobb barátnőm unszolására, 18 évesen jelentkeztem a Mega­sztárba. Nagyon jó élmény volt, de visszagondolva lehet, hogy már nem mennék, mert nem vagyok az a versenyzős fajta. Az elvitathatatlan, hogy ismertséget hozott a műsor, és értéket teremtett, de nekem be kellett látnom, hogy az a típus vagyok, aki inkább szeret a háttérben lenni. Több formációban énekelek, most éppen Grúziában vagyok Sheyla­ Bonnickkal, a Boney M sztárjával, egyébként májusban Budapestre is jövünk a Sounds of Boney M koncertünkkel, ami az Orfeumban lesz, ahol a Dreams című előadásban is énekelek és táncolok. A PartYssimo rendezvényzenekarral is sok a fellépésünk van, illetve van egy Pharaoh Project és egy Wonder Women nevű formációm is” – kezdte kifejteni Sonia, majd a magánéletéről is beszámolt.

Az utóbbi 10 évben boldog párkapcsolatban élek, a párom civil, szakács. A pandémia előtt volt az esküvőnk. A Nkuya vezetéknevet úgysem tudta kimondani senki, úgyhogy felvettem a férjem nevét, és már Szücs Soniának hívnak.

Otthon nálunk abszolút a nőuralom, az első hosszú távú, komoly kapcsolatomból van egy lányom, és a férjemmel is két közös kislányunk született. A harmadik baba érkezésekor azt mondtam, majd visszaveszek a munkatempóból, de éppen az ellenkezője történt, most nagyjából több koncertem van, mint valaha” – idézte a story.hu.

Itt a nagy Megasztár-nosztalgia

Mint írtuk, 2024 őszén visszatér a Megasztár, amely túlzás nélkül megváltoztatta a magyar zenei piacot. Csak az első évad, 2003-ban olyan előadókat tett ismertté, mint a nyertes Tóth Vera, a másodiknak befutó, azóta A Dalt viszont megnyerő Oláh Ibolya, Gáspár Laci, Dér Heni, Galambos Dorina - ők mind azóta is a popzenei pályán vannak. A második évadot nyerte az addig teljesen ismeretlen, azóta igen sikeres Caramel a szintén aktív Palcsó Tamás előtt, akkor lett ismert Tóth Gabi, aki harmadik lett.

Kétségkívül a Megasztár a hazai tévézés elmúlt évtizedeinek legfontosabb zenei tehetségkutatója, amely kikerülhetetlen és kihagyhatatlan volt: az élő adások után erről beszéltek az emberek a munkahelyen, boltban, iskolában. Milliók látták, milliók szerették és értékelték, a megasztárosok országos turnéi pedig sportcsarnokokat töltöttek meg. Az ősszel visszatérő show olyan előadókat adott az országnak, mint Tóth Vera, Oláh Ibolya, Caramel, Tóth Gabi, Rúzsa Magdi, Király Viktor, Radics Gigi, Tolvai Reni.