Amerikai OnlyFans-sztárpárról készít filmet a magyar rendező

Évről évre növekszik az OnlyFans-oldal felhasználóinak és alkotóinak száma is, hiszen könnyű pénzkereseti lehetőségnek bizonyult azok számára, akik képesek gátlástalanul mutogatni magukat jó pénzért cserébe.

Az oldal Hörcher Gábort is megihlette, ugyanis filmet készít, amelyben egy Budapesten élő amerikai OnlyFans-sztárpár életét mutatja be, ami nem csak a csillogásról, de a nehézségekről is szól.

A főszereplők Emma és Eddie Lovett, akik hét éve házasok, ez idő alatt négyszer nyerték meg a legsikeresebb webkamerás pár díját. A pár ugyan a nyilvánosságnak az mutatja, hogy mennyire boldogok, és mennyire szeretik egymást, ez a valóságban már már kevésbé igaz: házasságuk válságba került, amit szeretnének megmenteni. Ezért is döntöttek úgy, hogy a magyar fővárosba költöznek, és új életet kezdenek.

Az április 25-től látható dokumentumfilm 250 órányi felvételből van összevágva, mely két fős stábbal, valamint két amatőr főszereplővel készült Hörcher Gábor rendezésében.

A rendező előző filmje, a Drifter elnyerte a legjobb elsőfilmes díjat az amszterdami IDFA-n, valamint több mint 40 nemzetközi fesztiválon vett részt, illetve az alkotást beválogatták Európai Filmdíjra is. Rövidfilmje, a Ricsi 2015-ben megkapta a Mediawave Filmfesztiválon a legjobb magyar kisfilm díját - írja a Filmhu.

Molnár Anikó szexvideója

Molnár Anikó még tavaly árulta el, hogy páros tartalmakat is készít az OnlyFans-oldalára.

"Folyamatosan biztattok, hogy lépjem át a határaimat! Nos, ez most megtörténik!" – írta korábbi Instagram-posztjában.

Azóta egy Instagram-sztoriban elárulta, hogy páros tartalmat (szexvideót vagy erotikus fotósorozatot) készített az OnlyFans-oldalára, fizetés ellenében tehát egy férfival is megnézhetjük a pornómodellt.

Pornográf tartalom nem szerepelt még az oldalamon, de hajlanék rá, ha a párom is benne lenne, és ketten, a közös jövőnk érdekében csinálnánk

- mesélte.

Az utóbbi időben egyre több szexi fotót mutat meg ingyen azért, hogy egyre több férfit vonzzon a fizetős OnlyFans-oldalára. Az egykori valóságshow-sztár semmitől nem riad vissza, külsejét is drasztikusan megváltoztatta az elmúlt évben, hogy még többen pénzt keressen. Nemcsak hatalmas melleket, hanem nagyobb, feltöltött szájat is csináltatott magának, amit folyton mutogat a közösségi oldalán.