Ördög Nóra is megszólalt a tajvani drámai földrengésről

Már két hete elkezdődött az újabb Ázsia Expressz-évad forgatása. A verseny most a Fülöp-szigetekről indult, és a tervek szerint majd Tajvanon ér véget. Azonban szerencsétlenségükre olyan történt, melyre az elmúlt 25 évben nem volt példa, ugyanis szerdán 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Tajvan keleti partjait, ahová az Ázsia Expressz stábja tart.

Az erős rengést a környező szigeteken is érezni lehetett, a Fülöp-szigeteken is cunamiriadót hirdettek ki a történtek miatt, amit azóta már visszavontak. A katasztrófa után a helyszínen tartózkodó Katona Andor megszólalt a Tények Plusznak, most pedig Ördög Nóra is mesélt róla egy rövid videóban.