Ördög Nóra levetkőzött

A 42 éves Ördög Nórának semmi oka takargatni magát, az alakját most testhez simuló. szexi, pink fürdőruhában mutatta meg az Instagram-oldalán. "Nem könnyű megtalálni azt a fürdőruhát, amiben fesztelenül érzem magam a vízparton" - írta a képek mellett, és úgy tűnik, neki valóban sikerült megtalálni a szezonra a tökéletes darabot.

A napokban hivatalosan is bejelentette: Vége

Ördög Nóra és a TV2 stábja az elmúlt hetekben forgatták az Ázsia Expressz következő évadát. A munkát befejezték, erről a műsorvezető is hírt adott az Instagram-oldalán.

Viszlát Tajvan, viszlát Ázsia Expressz TV2

- írta a csatorna sztárja, akit a többhetes forgatás alatt nagyon hiányolt a családja. A férje egy alkalommal szívhezszóló üzenetet is küldött neki a nyilvánosság előtt, ezt itt meg tudja nézni.

Az eddigi legkeményebb forgatás volt az idei

Az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása kezdettől fogva nehézségekbe ütközött: először a stábbusz balesetezett, aztán cunamiriadó miatt aggódhattak a szereplők és a készítők, akiknek ezt követően pedig erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén.

A stáb a napokban is drámai pillanatokat élt át, hisz az éjszaka közepén földrengésre ébredtek. Ördög Nóra korábbi Instagram-videóján látható volt, hogy a műsorvezető már este kapott riasztást a telefonjára földrengésről, majd éjszaka is felébredt több rengésre. Kimondottan ijesztő volt számára, ahogy az egész épület kilengett, a hotelszoba falai nyikorogtak – a helyiek azonban többnyire nyugodtak maradtak, hozzá voltak szokva a hasonló helyzetekhez.

Már itthon van a csapat

A stáb már Magyaroszágon van, de Ördög Nóra oldalára továbbra is kerülnek fel izaglmas fotók és videók az ázsiai kalandokról. "Ezt az egypercest már a shanghaji reptérről töltöm fel, tegnap befejeztük a forgatást, és már útnak is indultunk hazafelé. Amikor vágom ezeket a szösszeneteket, nosztalgiázom is kicsit, segít összegezni azt a temérdek emléket, amit gyűjtöttünk az elmúlt hetekben. A mai epizódban új, nagyobb és kényelmesebb buszt kapunk, kínaiul tanulunk, megkóstoljuk a helyi "dumpling"-ot és egy furcsa dolgokkal megpakolt jégkását, pattog a tűzijáték fényes nappal és még arra is marad energiánk, hogy a forgatás után elmenjünk Görcsivel egy helyi kifőzdébe" - írta a poszthoz az Ázsia Expressz műsorvezetője, a videót itt megnézheti.