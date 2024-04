Erőszakos tévésztárt üldöz a rendőrség

Az utóbbi években nem játszott semmiben, korábban azonban más produkciókban is megfordult, többek között a helyi Szomszédokban, a Neighboursben is megjelent több mint 30 részben.

Első munkáját még gyerekként, 2001-ben kapta a Titkos életünk című sorozatban, majd olyan produkciókban is láthattuk, mint A zűrmester, a Silversun, a McLeod lányai, a Kisvárosi zsaruk vagy a Született férjek.

Orpheus Pledger 2022-ben szerepelt a SAS Australia: Who Dares Wins című realityben is, amely egy brit licenc alapján készült túlélőshow, a sztárokat komoly katonai kiképzésnek vetik alá benne. A színész mindössze két nap után távozott a műsorból – miután a többiek aggódtak a "kiszámíthatatlan viselkedése" miatt –, de egyébként rendőrségi ügye is volt már: 2021-ben droggal kapták el, akkor megúszta azzal, hogy végigcsinált egy elterelési programot.