Rebel Wilson szerint drogos orgiákat rendezett a brit királyi család tagja

– olvasható a Rebel Risingban, amelyből a People magazin közölt részleteket.

Wilsonnak csak ekkor esett le, hogy miféle partin van, és állítása szerint hanyatt-homlok menekült onnan a középkori stílusú ruhájában – így eshetett meg, hogy a szüzességét is csak 35 évesen vesztette el.

Mi van még a könyvben?

Rebel Wilson önéletrajzi könyvében, a Rebel Risingban más titkokról is lerántotta a leplet: gátlástalanul mesélt például arról is, hogy az épp válófélben lévő Sacha Baron Cohen miként zaklatta őt az Agyas és agyatlan forgatásán, illetve arról is beszámolt, hogy egy alkalommal egy jordán herceg kétmillió dollárt kínált neki egyetlen éjszakáért.