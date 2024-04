Rémálomszerű, borzalmas veszekedések után itt az új Spice Girls-bejelentés

Mel B, azaz Melanie Brown szerint a 2019-es turné nem a feltételen szeretetről és elfogadásról szólt. "Vannak veszekedések, igen. Vannak rémálomszerű pillanatok. Mindig rengeteg stressz van" - mondta korábban.

Arról is beszélt korábban, hogy nem volt könnyű a stábnak kielégíteni a nők minden igényét. Mel C például rendszeresen jégfürdőt akart, ezt számára biztosítani kellett, másnak rózsaszínű dolgok kellettek az öltözőjébe, a harmadiknak csak bizonyosfajta bútorok jöhettek szóba, egy idő után már tömve volt az öltöző ezekkel. Mel B azt is elmesélte, hogy magával vitte a saját “spirituális guruját” az útra.

A turnéról azt mondta, hogy biztosan lesz, öten lesznek, de még nem mondhat részleteket, különben "megint kirúgnák a WhatsApp-csoportból". Mel B szerint "mindannyian tárgyalásban vannak, valamit be fognak jelenteni". Mint ismert, a legutóbbi turnén nem volt ott Victoria Beckham, ő anyagilag biztosan nincs rászorulva egy fárasztó turné bevételeire.