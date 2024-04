Rengeteg a veszekedés a Next Top Model Hungary villájában

A legutóbbi Next Top Model Hungary adásában újabb izgalmas fotózások mellett feszültségekből sem volt hiány, Hawa pedig a kiesés szélére került - erről hétfő reggel ő maga mesélt a Mokkában. Elmesélte, hogy érezte magát a Hévízi-tóban lebegve, és a tüzes catwalk is szóba került. A verseny nem csak a szakmai kihívások, de a lányokkal való együttélés miatt sem egyszerű, természetesen erre is kitért. Igyekszik kimaradni a nagyobb veszekedésekből, de folyamatosan tud arról, hogy kinek hogyan alakulnak a viszonyai a villában.