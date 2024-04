Ezt a dolgot nagyon megbánta Rúzsa Magdi

Nem tesszük ki a hisztit, csomó mindent, ami akár segíteni tudna, hogy lám, a másik gyerek is behisztizik, a másik gyereknél is vannak alvásproblémák, a másik gyerek is tud úgy fogzani, hogy üvölt. Szóval ez az összehasonlítgatás szerintem szörnyű, nemcsak gyerekeknél, felnőtteknél is.