20+1: amikor a Simpson-család előre látta a jövőt!

Tavaly írtunk arról, hogy a Fox újabb évadokat rendelt régóta futó rajzfilmsorozataiból, így többek közt a Simpson családból is, így biztosan képernyőn lesz még 2025-ben is. Az elmúlt 35 évben többször láthattak olyan jeleneteket a nézők, melyen később aztán a valóságban is megtörténtek. Ezek közül mutatunk meg 20+1 érdekes egybeesést!

1. A The Shard felhőkarcoló Londonban.

Ebben az 1995-ben készült jelenetben, mintha csak a 2009-ben felépült toronyház sziluettjét látnánk a háttérben.

2. Donald Trump elnökké választása

3. Gazdasági válság Görögországban

4. Neymar sérülése a 2014-es labdarúgó világbajnokságon

5. Németország legyőzi Brazíliát a 2014-es világbajnokságon

