Sírva búcsúzott a Next Top Model Hungary újabb kiesője - videó

Mint írtuk, az egyik modell rosszul lett a TV2 műsorának forgatásán, erről itt olvashat. Az adásban a lányokat sellőként is fotózták, a képeket itt tudja megnézni.

Fotó: TV2

Azóta kiderült, hogy a modell jobban van, viszont a műsor nem állhat meg, az április 29-i adásból is ki kellett esnie valakinek. A műsor végén Anastasia és Kitti maradtak már csak Ördög Nóra előtt, ahol kiderült, kinek ért véget egy álom. Végül utóbbinak kellett mennie, mint a videón is látszik, megpróbált mosolyogni, de a könnyeivel nem bírt:

Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én került először adásba a Next Top Model Hungary, ami azóta minden héten vasárnap este, főműsoridőben, azaz 20 órától látható a TV2 műsorán. Az eredeti formátum az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot élt meg. A valóságshow hazai verziójában a modelljelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

Mi a tét?

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük van, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négytagú szakmai zsűrijét, azaz Axente Vanessát, Tomán Szabinát, Merő Pétert és Tombor Zoltánt, akik eldöntik, hogy ki az, aki esélyes a végső győzelemre. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.

24 győztes volt az USA-ban

Az eredeti műsor 24 évadot élt meg Amerikában, háziasszonya és kitalálója is a világhírű szupermodell, Tyra Banks volt, aki sokszor nem bánt kesztyűs kézzel a versenyzőkkel, és kegyetlen módon megalázta őket. A formátumot számos ország átvette már az évek során, azonban Magyarországon ez az első évad. A Topmodell leszek! eddig mindenhol hatalmas sikert aratott, viszont a győzteseknek nem minden esetben sikerült beváltani a hozzájuk fűzött nagy reményeket.

Nem mindenki futott be

Az America’s Next Top Model már az első évaddal is elképesztő sikernek örvendett a 2003-as indulását követően, eddig összesen 24 évadot élt meg. Az eredeti műsort eredetileg a UPN sugározta, majd 2006-os felfüggesztésével a hetedik szériát már a jogutódja, a The CW adó tűzte műsorra, és azóta ez a csatorna legnézettebb műsora. A 23. évad kivételével mindegyiket Banks vezette, abban az évben Rita Ora énekesnő váltotta a modellt. Csak Amerikában eddig 24 győztes modellt termelt ki a tehetségkutató, azonban nem volt ez sem garancia arra, hogy sikeresek lesznek. Az eddigi győztesek többsége a műsor után állandó modellmunkát kapott, és néhányan végül az újonnan szerzett hírnevüket más tevékenységekre fordították, például műsorvezetésre vagy színészkedésre, míg mások teljesen eltűntek a reflektorfényből.