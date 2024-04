Sírva pózoltak a Next Top Model Hungary versenyzői

Egyre több az összezördülés a Next Top Model Hungary villájában. A klikkesedés, az egyéni játszmák azokra is hatással vannak, akik legszívesebben kimaradnának a súrlódásokból. S ha nem lenne elég a kényszerű összeköltözés, még a továbbjutásért is embert próbáló feladatokat kell teljesíteniük. Legutóbb magukon kellett viselniük azokat a szavakat, amik leginkább fájók számukra.

A közösségi média árnyoldalait kellett ugyanis a lányoknak megjeleníteni, méghozzá úgy, hogy magukra íratták azokat a bántó szavakat, amiket őket illeték a virtuális térben vagy személyesen.