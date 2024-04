Sosem látott gyűlölködés a Next Top Model Hungaryben: durva vitát robbantott ki az egyik versenyző

– mondta Gabi Viviennek, akivel nem ez volt az első vitája. Akadnak olyan lányok is, akik az ő oldalán állnak, de most velük is konfliktusa volt, főleg Szaniszló Kittivel.

Nem a s*ggedben találtál kislány, beszéljél normálisan velem

- kiabálja ingerülten Papp Gabi, de egyelőre nem tudni, hogy pontosan miért okozott ekkora botrányt.