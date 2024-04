Hosszú meztelen combjait mutogatva tett bejelentést Stana Alexandra - fotó

Már túl van Meggyes Dávidon és szakításukon Stana Alexandra, akit hamarosan a TV2-re visszatérő Zsákbamacska egyik háziasszonyaként láthatnak viszont a tévénézők. A táncosnő most karrierjére koncentrál és nemrég el is árulta, hogy újabb nagy dobásra számíthatnak tőle a közeljövőben, de ezekről még egyelőre nem beszélhet. Most hivatalosan is bejelentette, hogy öt nap múlva visszatér a képernyőre a TV2 kedvelt vetélkedőjében, ehhez egy igazán szexi fotót mutatott magáról.