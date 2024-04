Megrázó vallomást tett édesapja elvesztéséről Stana Alexandra - videó

Mint írtuk, VIP különkiadással indult a Zsákbamacska április 27-én. Új műsorvezető párokkal és új játékokkal tért vissza a sikeres vetélkedő, a második évadban Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó garantálják a jó hangulatot. A műsorvezetőket segíti majd Kárpáti Rebeka, és Stana Alexandra is, akit a Dancing with the Starsban szeretett meg a közönség, legutóbb Marics Peti párjaként egészen a döntőig jutottak.

Stana ritkán beszél a magánéletéről, bár sokszor akarata ellenére is kiszivárognak róla információk, mint nemrég Meggyes Dáviddal való kapcsolatáról, mely valószínűleg nem ért szép véget. A táncosnő azóta sem részletezte a történteket, de jelenleg egyedülálló és a karrierjére koncentrál, hiszen szeretne a médiában elhelyezkedni, főleg a műsorvezetés érdekli.

Most Palik Lászlóék műsorában mesélt magáról, olyan részleteket is elárult, melyekről ezelőtt sosem beszélt nyilvánosan. Az egyik ilyen tragikus esemény az édesapja korai elvesztése volt, mely a mai napig elkíséri őt, hiszen anyanyelvén azóta sem tud megszólalni.

5-6 éves koromban jöttünk át… Sajnos, abban az időben az iskolában voltak ebből nehézségeim.

Nagyon nehezen fogadtak be, akkoriban volt ellenállás ezzel kapcsolatban. Sokszor hozzám vágták, hogy 'a román kislány'" - mesélte származásáról Stana Alexandra, aki Nagyváradon töltötte korai gyerekkorát, ezért anyanyelve román, viszont édesapja elvesztése óta nem tud megszólalni ezen a nyelven. A táncos elárulta, hogy milyen hatalmas törést okozott neki szeretett édesapja halála, akivel nagyon közel álltak egymáshoz.

Apuci kicsi lánya voltam. Nálunk úgy nézett ki a családi minta, hogy apa volt a jó fej, a laza, mindenen nevetett, semmiből nem csinált problémát. Tőle örököltem a vidám, életigenlő személyiségemet.

Anya volt a szigorú, nagyon komoly projekteben volt… Ő Ceaușescunak koreografált egy felvonulásra, olyan elképesztő dolgokban volt benne. Megvolt a vasfegyelem, a szigor" - emlékezett vissza Stana Alexandra, aki arról is beszélt, hogy úgy gondolja, talán édesapja személyisége hatással van a mostani kapcsolataira is, hiszen nagyon felnézett rá kislányként, így magasan vannak az elvárásai.

Magasra tette a mércét, igen, de ettől függetlenül nem tudom, hogy a párkapcsolataimra mennyire van hatással.

Az biztos, hogy a magánéletem elején, amikor bontogattam a szárnyaimat, az első nagy szerelmem, aki később a férjem is lett, nálam jóval idősebb volt. Biztos vagyok benne, hogy adott nekem egy plusz támaszt, ami ezt a biztonságot visszaadta, ezért is lett erős kötődés egymás közt" - mondta a műsorban Stana Alexandra.