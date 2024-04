Nagy lemondásokkal járt Stana Alexandrának, hogy új életet kezdett

Stana Alexandra oszlopos tagja a TV2 nagyszabású show-műsorának, a Dancing with the Starsnak, melynek mind a négy évadában részt vett táncosként. Legutóbb Marics Peti párja volt, egészen a döntőig jutottak, végül a második helyet szerezték meg. Stana Alexandra elsősorban táncosként és művészként tekint magára, de mindig is vonzotta a média világa és a műsorvezetéssel járó pörgős életvitel. Elmondása szerint a legjobbkor találják meg a lehetőségek, hiszen egyedülállóként saját magára és karrierjére tud koncentrálni.

Stana Alexandra az Origónak beszélt a jövőbeli terveiről

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az az igazság, hogy nekem augusztus óta nem állt meg az életem, és mondhatni, hogy egyfajta csodálatos munkaspirálba kerültem.

Azóta talán nem is volt három egybefüggő szabadnapom sem, de én ennek nyilván nagyon örülök, hiszen ezt kívántam magamnak” – kezdte az Origónak Stana Alexandra, aki nemrég egy sejtelmes posztban üzent a követőinek arról, hogy sok meglepetést tartogat még ebben az évben, de egyelőre nem árulhatta el, mire gondol pontosan.

Azok, akik olvassák a posztjaimat, ők emlékezhetnek arra, hogy többször is írtam arról, hogy nekem ez volt a vágyam, hogy ez a pörgés megmaradjon az életemben, és tudjak lépkedni lépcsőfokról lépcsőfokra.

Most ebben a posztban, amit kiraktam, nem kell óriási dolgokra gondolni, viszont számomra azok. Nyilván mind nagyon jó lehetőségek, de ettől függetlenül nekem ezek a kis apróságok teszik ki azt a boldogságot, amik most jelenleg vannak az életemben, hiszen ezek miatt tudok mindig előrébb jutni és tartok majd ott egyszer, ahol szeretnék. Úgyhogy igazából szépen sorban ki fog derülni, hogy miről is van szó pontosan, de a lényeg az, hogy csupa szuper dolog, amiért én nagyon hálás vagyok” – fogalmazott a jövőbeli feladatiról a táncosnő, akinek most az elsődleges szenvedélye, a tánc egy kissé háttérbe szorul. Legalábbis az egyik tánccal kapcsolatos munkája, amire kevésbé jut ideje az egyéb más feladatai mellett, és ez kissé beárnyékolja a jelenlegi boldogságát.

Stana Alexandra és Marics Peti a döntőbe jutottak, a második helyet szerezték meg a Dancing with the Stars legutóbbi évadában

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Origo

Pont az oktatás az, ami egy kicsit háttérbe szorult, mivel régebben voltak tánccsoportjaim, akiket oktattam.

Azaz én tanítottam őket, én tartottam a csoportos órákat, és erre az előző Dancing with the Stars óta egyáltalán nem volt lehetőségem, amit nagyon sajnálok, mert vannak olyan tanítványaim, akik csak hozzám szerettek volna jönni.

Ők azóta sajnos nem is táncolnak, ezért nagyon fáj a szívem, de megfogadtam, hogy én csak akkor fogok újra csoportos órát tartani, ha már lehet rám számítani, és nem szeretnék senkit átverni vagy cserben hagyni, aki komolyan gondolja a táncot.

Így az oktatás jelenleg leszűkült egyfajta workshopra, illetve esküvői táncoktatásra. Azért hálát adok, hogy a legtöbb ilyen kis apróság, meg lehetőség, ami most épp kiteszi a boldogságomat, az még mindig a tánccal kapcsolatos. Nagyon sok fellépésem is van, sok táncos projektben dolgozom. Most áprilisban például Mága Zoltán koncertjén is táncolok, de a jövőre nézve, akár nyárra is vannak már nagyobb szabású projektek” – magyarázta Stana Alexandra, aki a táncon és a műsorvezetésen túl sem unatkozik egy percet sem, hiszen más felkéréseknek is eleget kell tennie.