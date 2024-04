Sydney van den Bosch egy kis, csipkés melltartóban mutogatja magát - kép

A TV2 Szerencselánya, Sydney van den Bosch nemrég vált el, de máris az újabb esküvőt tervezi. Bő három hónappal az eljegyzés után máris készülődnek, erről nemrég egy bejegyzésben számolt be az Instagramon. "97 napja Balin, egy vulkán tetején egy IGEN-nel megpecsételtük a jövőnket, most pedig egy újabb IGEN-nel belevágtunk életünk újabb nagy kalandjába, az esküvőszervezésbe" - írta a TV2 Szerencselánya, aki a nagy bejelentés után most újra egy szexi képpel rukkolt elő: ezúttal melltartóban mutogatja magát.