Alig takarja a melltartó az egykori szépségkirálynő mellét - videó

A 2021-es Miss Universe Hungary győztese, Jázmin Viktória még csak 22 éves, de máris kiéget a modell szakmában és úgy döntött, visszavonul. Ezt már többször is mondta, aztán mégis mindig meggondolja magát. Most is merész videót tett közzé a közösségi oldalán, valószínűleg visszatért az eredeti szakmájához.

Jázmin Viktória a modellkedésen túl más karriercélokat is kitűzött magának, először énekesnő, majd filmrendezőként bontogatta a szárnyait, mert elmondása szerint már unta a modellkedést. Már korábban is tett hasonló nyilatkozatott, de végül mindig visszatért az eredeti szakmájához. A múlt évben volt nekem egy ilyen, nem azt mondom, hogy szakadásom, de kicsit elegem lett a celebkedésből, a modellkedésből.

Mindent, amit akartam 16-17 éves korom óta, abból elegem lett. Nem tudtam, hogy hova tovább, és lassan már ki kellett találnom" - magyarázta Jázmin Viktória, aki elárulta, hogy már az első saját filmjét készíti egy külföldi cégnek" - mondta korábban az egykori szépségkirálynő, aki még úgy tűnik, keresi, hogy miben is érezné jól magát szakmailag. A magamutogatással biztos, hogy nem tud, és nem is akar felhagyni, imád vetkőzni, legújabb bejegyzésében is egy falatnyi, pántnélküli melltartóban riszálta formás melleit, mely épphogy rajta maradt a felvétel ideje alatt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon JV (@itsmejazminviktoria) által megosztott bejegyzés

Jázmin Viktória közösségi oldaláról az is kiderül, hogy már nem egyedülálló, egy rejtélyes férfi rabolta el a szívét, bár korábban azt mondta, nem áll készen egy kapcsolatra, ugyanis exbarátja sokáig bántalmazta őt. Fizikálisan is agresszív volt, nekem ez egyáltalán nem fér bele... Az utóbbi két évben, amióta szakítottunk, teljesen jégszívű vagyok. Nem tudsz semmit mondani, ami megbántana, semmit... Sírni se sírok azóta, régen meg ilyen érzelmes, szerelmes voltam. Az egy elég toxikus kapcsolat volt, voltak esetek, amikor már azt mondták, 'Jázmin, neked muszáj elmenned pszichoterápiára, mert össze fogsz esni!' Megvannak a sérelmeim, tudom, mire kell vigyázni, de nem ragadtam le a múltban" - mondta korábban Jázmin Viktória, aki úgy tűnik, már túltette magát a korábbi megrázkódtatásokon.