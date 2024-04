Szépségversenyen indulnak a TV2 új sztárjai

Idén is megtartják a Miss Influencer Hungary nevű szépségversenyt, amelyen az ország legszebb tartalomgyártóját, influenszerét keresi a zsűri. A jelentkezőket a média és a brandépítés világában jártas ítészek, Rubint Réka, Kulcsár Edina, Szalai Vivien, Borzi Vivien és Balogh Levente bírálják el.

A versenyre nemcsak rengeteg követővel rendelkező influenszerek jelentkeztek, de olyanok is, akiket már a TV2 képernyőjéről is ismerhetnek a nézők.

A Miss Influencer Hungary címre pályázik például a Házasság első látásra két szereplője, Dávid Petra és Horváth Enikő.

Dávid Petra személyi edző, de fitneszversenyzőként is építgette a karrierjét, a TV2 realityjében pedig a DJ-ként dolgozó Andrással rakták párba a szakértők – azonban az ő kapcsolatuk fuccsolt be leghamarabb, nagy ordítozások után Petra még a jegygyűrűjét is lehúzta a vécén. Bikinis képeket itt láthat róla.

A Házasság első látásra című realityben nagyobb szerencséje volt Enikőnek, aki egyből érezte az összhangot a férjével, Petivel, igaz, aztán náluk is félresiklottak a dolgok a féltékenység miatt. Az utolsó adásban Peti végül úgy döntött, hogy a házasságot nem kívánja folytatni, a kapcsolatuknak viszont ad még egy esélyt, így egy pár maradtak. Enikő korábban nem volt különösebben ismert, de a műsornak köszönhetően már majdnem 20 ezren követik az Instagramon, ezért is pályázhat a Miss Influencer Hungary címre.

Az idei versenyzők között feltűnt a Ripostnak emellett A Nagy Ő szereplője, Kozelkin Natália is, aki Jákob Zoltánnál a második helyig jutott – ki tudja, a szépségversenyben meddig menetel.

Mi az a Miss Influencer Hungary?

A szépségverseny Bolyki Lilla üzletasszony ötlete nyomán, Szorcsik Viki közreműködésével valósult meg, Dubaj után először tavaly rendezték meg itthon. A versenyre legalább tízezer követővel rendelkező, főleg tartalomgyártásból élő nők jelentkezhetnek, első alkalommal többek között Szarvas Andi, Opitz Barbi és Gáspár Virág is megmérettették magukat.

A 2023-as győztes végül Szőke Rebeka lett, aki ezzel ötmillió forintot és dubaji luxusutazást nyert. Az influenszer azóta is szorgosan gyártja a tartalmakat, újabb vetkőzését itt tudja megnézni.