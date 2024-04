Szexelő párt talált Molnár Andi egy repülőgép vécéjében - videó

A Dancing With The Stars csinos zsűritagja azt is elmesélte, hogyan lehet kinyitni egy zárt mosdó ajtaját kívülről.

A nem hivatalos "mile high clubba" bárki beléphet, aki szexelt már egy mérfölddel, nagyjából 1600 méterrel a föld felett, tehát általában egy repülőgépen. Míg egy utasszállítón ezt leginkább a szűk mosdóban lehet megtenni, addig a sztároknak egy magángépen jóval több lehetőségük van. Hogy melyik sztár vallotta be nemrég ezt a kalandját, innen megtudhatja. Molnár Andi elmesélte, dolgozott korábban stewardessként, ahol egyszer kellemetlen helyzetbe került. Egy szexelő párt kellett volna kizavarnia a repülőgép mosdójából, ugyanis szabályellenes, ha egynél több ember van benn az aprócska helyiségben. A táncosnő azt is megosztotta, hogyan kell az ajtót kívülről kinyitni, részletek a videón.