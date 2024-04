Szexvideóhoz keres partnert a pornómodell Molnár Anikó

Mint kiderült, a pornómodell a fiatalabb férfiaktól sem zárkózik el:

Ha extrém fiatal, például huszonhárom éves, akkor azért elgondolkodom.

Az is igaz, hogy ebből a korosztályból többen is azt állítják, hogy az idősebb nőkhöz vonzódnak, de azért nehezen tudom elképzelni magam egy huszonhárom éves fiúval. De ha azt nézzük, a sztárvilágban elég sok példa van arra, hogy akár működhet is... Ott van például Madonna vagy Cher esete. Szerintem leginkább a kommunikáció során derül ki, mi a másik szándéka, emellett pedig mindig van egy megmagyarázhatatlan megérzésem is. Erre általában hallgatok" – magyarázta.