Újabb bejelentés: Kylie Minogue is jön a Szigetre

Kylie Minogue is koncertet ad az idei Sziget fesztiválon. A világhírű ausztrál énekesnő a rendezvény nyitónapján, augusztus 7-én lesz a nagyszínpad fő fellépője – jelentették be a csütörtöki sajtótájékoztatón.

"Nagyon jól alakulnak az elővételes jegyeladásaink, és örömteli, hogy ebben a magyar vásárlók állnak az élen. Az idei, immár 30. Sziget szlogenje új – Free to Be... –, de az általunk képviselt értékek, az elfogadás, a szeretet, az egymásra odafigyelés, a tolerancia változatlanok" – mondta Kádár Tamás főszervező.

Mint felsorolta, a nagyszínpad előtti térről eltűnik a magas torony, tovább erősítik a környezeti fenntarthatóságot, a Sziget szolgáltatásai már a welcome zone-ban elérhetők lesznek, az ételárak csökkennek, a ki- és bejutást digitális információs táblák segítik, a H-hídtól éjszakai buszjáratok indulnak – emelte ki az MTI.

Nem Kylie Minogue lesz az egyetlen világsztár

A Sziget Fesztivált idén augusztus 7. és 12. között rendezik, de persze nem Kylie Minogue lesz az egyetlen világsztár. Már korábban bejelentették, hogy olyan előadók is fellépnek a Szigeten, mint például az Oasisből ismert Liam Gallagher, Sam Smith, a Skrillex, Tom Odell, Stormzy vagy épp a Fontaines D.C.

Jön Halsey, Janelle Monaé, valamint a One Direction tagjaként megismert Louis Tomlinson is, Kylie Minogue szülőhazájából, Ausztráliából pedig Dom Dolla és Fisher érkezik, utóbbi szintén augusztus 7-én áll színpadra a Sziget Fesztiválon.

Kylie Minogue legutóbb tíz éve járt Budapesten

A már csak Kylie néven fellépő Kylie Minogue a nyolcvanas években volt igazán sikeres, de a mai napig aktív: világszerte több mint 80 millió lemezt adott el eddigi karrierje során, a dalait több milliárd streamnél járnak a zenemegosztó oldalakon. Grammy-díjra hatszor jelölték, kétszer meg is kapta, másodjára idén márciusban a Padam Padam című dalért. Budapesten legutóbb pont tíz éve, 2014-ben adott koncertet, akkor a Kiss Me Once turnéja keretében jött Magyarországra.