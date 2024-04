Szívszorító dolgot árult el édesanyjáról Nagy Bogi

"Mielőtt összekötöttük az életünket, rengeteget beszélgettünk. Rólunk, a kapcsolatunkról, mindent kielemeztünk. A férjem és az én szüleim is közel harminc éve élnek boldog házasságban, jó minta van előttünk, ezt is szem előtt tartottuk. Úgy gondoltuk, talán nekünk is sikerülhet.

Szeretnék fiatalon anyuka lenni, de azért ezzel még várnék egy kicsit, huszonegy évesen túlságosan fiatalnak gondolom magam.

Egyelőre szeretnék a karrieremmel foglalkozni, továbbtanulni" - mesélte korábban.