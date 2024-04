Top 15: híres és gyönyörű színészek, akik borzalmasan elhíztak vagy drámaian megöregedtek

Courtney Cox

A színésznő a Jóbarátok című sorozatban tűnt fel még a 90-es évek elején. Akkor még egy ránca sem volt. A most 59 éves Cox mindig is szerette volna megőrizni a fiatalságát, ezért többször is kés alá feküdt, botoxoltatott, és már alig hasonlít régi önmagára.



Fotó: Photo by Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images



Fotó: Photo by Dominik Bindl/FilmMagic /

Brendan Fraser

Brendan Fraser 1999-ben a Múmia című filmbekben egy szívtipró volt, imádták őt a nők. A színész azonban ma már nem csak nagyon megöregedett, hiszen ma már 55 éves, de jócskán meg is hízott.



Fotó: Photo by Steve Granitz/WireImage

Photo by Leon Bennett/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Cynthia Nixon

A Szex és New York-filmek sztárja a sorozatban és a filmben is mindig nagyon divatosan jelent meg, azonban az idő rajta is meglátszik: ma már nyoma sincs annak a fiatal lánynak, aki volt. Jelenleg 58 éves.

Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images



Fotó: Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Daryl Hannah

Daryl Hannah a '80-as évek szexszimbólum színésznőjeként vonult be a filmtörténelembe. Többször megvádolták, hogy plasztikai műtétnek vetette alá magát, azonban ezt a 63 éves nő határozottan tagadja.



Fotó: Photo by American Broadcasting Companies via Getty Images



Fotó: Photo by Mark Von Holden/Variety via Getty Images

Demi Moore

Demi Moore karrierje kezdete óta az egyik legszebb testű sztár, azonban a plasztikai beavatkozás teljesen elcsúfította az arcát. Az egykor szexi sztár arca teljesen más lett, így nem biztos, hogy előnyére változott a most 61 éves színésznő.



Fotó: Jeff Kravitz / 1993 ShoWest/breasts



Fotó: Phillip Faraone / Getty Images for Women's Cancer /An Unforgettable Evening - Red Carpet

Lara Flynn Boyle

Lara Flynn Boyle P ismert alakítása volt Donna Hayward a Twin Peaks című televíziós sorozatban. A sztár jelenleg 54 éves, és alig hasonlít régi önmagára a plasztikai műtéteknek köszönhetően.



Fotó: ABC Photo Archives / Disney General Entertainment Con/LARA FLYNN BOYLE



Fotó: Photo by Michael Tullberg/Getty Images

Nicole Eggert

Nicole Eggert a Baywatch-filmek szexi sztárja volt a 80-as évek végén. Egykori formás, bomba alakjának azonban mára már nyoma sincs, ugyanis borzasztóan elhízott az 52 éves sztár



Fotó: Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images



Fotó: Photo by Albert L. Ortega/Getty Images

