Sokan felháborodtak a T. Danny koncertjén történt durva jelenet miatt - videó

Bár nehéz időszak áll T. Danny mögött, aki két év után szakított barátnőjével, Kecskés Enikővel, amit nagyon nehezen dolgoz fel, de karrierjére nem lehet panasz, hiszen egymás után találják meg őt a lehetőségek. A rapper most a zenére és a műsorvezetésre koncentrál, hogy feldolgozza a szakítást, hiszen bevallotta, hogy még mindig táplál érzéseket a modell iránt, azonban nagyon úgy tűnik, hogy végleges a döntésük.

T. Danny így a munkába temetkezik, vagy barátaival tölti az időt, az év elején is velük utazott el Thaiföldre, hogy feldolgozza a történteket. Hamarosan a TV2 Zsákbamacska című vetélkedőjében tér vissza a TV2-re műsorvezetőként, korábban a Dancing with the Stars egyik versenyzőjeként ismerhették meg jobban a nézők. A rapper Kárpáti Rebeka és Szente Vajk oldalán tűnik majd fel a vetélkedőben, és nagyon élvezte ezt az új kihívást az életében, bár egyáltalán nem volt rá felkészülve, hogy ilyesmivel foglalkozzon, viszont annyira megtetsztett neki, hogy szeretné folytatni ezt az irányt.

Nekem alapvetően nem volt tervben, hogy műsorvezető legyek. Én zsűri akartam lenni, meg tudomisén…

Aztán jött ez a lehetőség, és azt kell mondjam, nemcsak tetszett, hanem kaptam egy új irányt. És most már biztosan mondhatom azt, hogy én szeretnék továbbra is ezzel foglalkozni" - mondta korábban a Zsákbamacska kapcsán a zenész.

T. Danny is csatlakozott a Zsákbamacska csapatához, a jövőben is szívesen vállalna hasonló feladatokat

T. Dannynek a munka segített neki feldolgozni a szakítását, ami elsősorban a zene, az utóbbi időben számos új dal született, ami a csalódásáról szól. A rapper már nagyon készül arra, hogy élőben is előadhassa a közönségnek a dalokat, a múlt hétvégén is volt egy koncertje, azonban végül nem úgy sült el, ahogy ő szerette volna, ugyanis nem a dalokról, hanem egy ott történt durva jelenetről beszélnek az emberek.

A felháborító videóra Nagy Adri énekesnő közösségi oldalán figyeltek fel a felhasználók, amin az látható, ahogy az egyik biztonsági őr durván lép fel egy rajongóval szemben, amikor a rapper megérkezik. A jelenet láttán sokan felháborodtak, hogy miért lök fel majdnem egy biztonsági őr egy vékony lányt, sokak szerint nem volt indokolt ez a durva viselkedés.

A biztonsági őr nekivágja csóri csajt a kordonnak, csak azért mert jön T. Danny

- írták a bejegyzéshez az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban, ahol felháborva kommenteltek a felhasználók a történtek láttán.

"A biztonsági őr a 40 kilós lányt félrelöki, de gondolom, ha ijesztőbb nagydarab férfi állt volna ott, akkor szebben is tudta volna kérni, esetleg megvárni azt a 8 másodpercet, amíg félreáll, hogy a hatalmas világsztár be tudjon menni…" - írta valaki a videóhoz.

Többen azon vitatkoztak össze a jelenet láttán, hogy a videón látható nő valóban rossz helyen állt-e és elindult-e a kordon mögé, vagy nem, tehát indokolt volt-e a biztonsági őr viselkedése vele szemben.

Elindul, nem indul, lényegtelen. Jól meglöki a f*szi, hogy menjen arrébb, ez akkor is egy tiszteletlen dolog, főleg egy nő irányába. Nekem ez a véleményem!

- vélekedett egy hozzászóló, leginkább az ehhez hasonló vélemények voltak túlsúlyban azokhoz képest, akik úgy gondolták, jogos volt a biztonsági őr fellépése ebben a helyzetben, mivel a nő a kordonon belül tartózkodott.