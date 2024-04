Újabb tévéműsorban tűnhet fel T. Danny

Új műsorvezető párokkal és új játékokkal tér vissza a TV2 képernyőjére a Zsákbamacska. A második évadban Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó garantálják a szórakozást. T. Danny, aki nemrég a Dancing with the Starsban is szerepelt, arról beszélt, hogy élvezte a műsorvezetést, sőt, nem kizárt, folytatná is ezt a típusú munkát, szívesen maradna ebben a szerepben a képernyőn.

Nekem alapvetően nem volt tervben, hogy műsorvezető legyek. Én zsűri akartam lenni, meg tudomisén… Aztán jött ez a lehetőség, és azt kell mondjam, nemcsak tetszett, hanem kaptam egy új irányt. És most már biztosan mondhatom azt, hogy én szeretnék továbbra is ezzel foglalkozni.