Tom Cruise meglepő dolgot tett Victoria Beckham 50. születésnapi buliján

Mint ismert, Victoria Beckham a napokban lett 50 éves. Nemrég tartotta a nagyjából 100 fős születésnapi buliját egy magánklubban Londonban, ahová a Spice Girls tagjai, Geri Halliwell, Mel B, Melanie C és Emma Bunton is ellátogattak, valamint Tom Cruise is hivatalos volt a jeles eseményre.

A Mission: Impossible-filmek sztárja állítólag már nem tartja a kapcsolatot a Beckham családdal, azonban jelenlétével rácáfolt a pletykákra. Egyesek azt állítják, hogy a színész rá akarta beszélni a sztárpárt, hogy csatlakozzanak a Szcientológiai Egyházhoz, azonban egészen mást csinált.