Tóth Gabi a napokban közös képekkel és szerelmes fotókkal köszöntötte Papp Máté Bencét, és azt is elárulta, milyen érzésekkel indult a kapcsolatuk. A táncos 30 éves lett, amit a hétvégén egy születésnapi bulival is megünnepeltek - erről az énekesnő több fotóval számolt be az oldalán.