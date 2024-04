Tündéri fotón sokak kedvence, a ma hatéves Lajos herceg

A gyakran csibészes Lajos herceg sokak kedvence a sokszor merev brit királyi családból. A koronázáson az akkor ötéves fiú például a Westminster apátságban az első sorban ült a nyolcéves Saroltával és a szüleikkel, Vilmos walesi herceggel és Katalin hercegnével. A brit lapok szerint már a templom előtt grimaszokat vágott, mielőtt a történelmi szertartás elkezdődött volna, majd ásított is.

Sarolta aztán megfogta a kezét, hogy a templomban a helyükre vezesse őt. Miután leültek, a tévézők látták Lajost, amint kérdéseket tesz fel húgának, miközben az apátság mennyezetére mutogat. Ezután azonban eltűnt a sok százmillió néző szeme elől, akik a közösségi médiában azt találgatták, mi lehetett vele.

Kamilla királyné nemrég amúgy Man szigetén járt, ahol városi rangot kapott egy helyi település, Douglas, akkor is szóba hozta a csibészkedő herceget. Az ünneplő tömegben ott volt egy 38 éves asszony az ikreivel, neki mondta a királynő, "van egy Lajos nevű unokám... eléggé megterhelő". Az ünnepségen mindenki kékbe öltözött, így a királyné is, az ikrek kapcsán pedig azt mondta, hogy "könnyebb lesz velük, ha már nagyobbak, kétévesek lesznek". Az ünnepség másik emlékezetes pillanata az volt, amikor egy nyolcéves kislány megkérdezte, hogy lehet-e a legjobb barátja, amit Kamilla el is fogadott.