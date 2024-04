Nádai Anikó a családjával utazott egy balatoni hotelbe, a rengeteg kép közé pedig magáról is feltöltött egy szexi, fürdőruhás fotót az Instagram-oldalára. A 35 éves influenszer két kisfiú édesanyja, az anyaság mellett magára is igyekszik sok időt szánni, hogy mindig jó formában legyen. Legújabb képe szerint nincs is semmi oka a panaszra, remekül néz ki fürdőruhában.

Fotó: Nádai Anikó/Instagram