Új, ismert nővel látták Marics Petit - fotó

Marics Peti új barátnővel mutatkozott, legalábbis a Reddit kommentelői szerint: egy Binhky művésznéven ismert influenszer oldalán sétálgatott egy plázában. Az informátor szerint a nő épp szakított barátjával, közös képeik eltűntek, majd bejelölték egymást Mariccsal. Később egy másik internetező is jelezte, hogy látta őket kettesben andalogni.

Marics Peti

Fotó: Marics Peti / Instagram

Az állítólagos partnerről vagy barátnőről itt talál képet:

Marics új műsorral tért vissza két napja

Április 27-én szombaton VIP adással indult a Zsákbamacska második évada a TV2-n. Az évtizedek után tavaly visszatért műsor sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2023-as év legnézettebb műsora volt a tavaly március 12-én adásba került Zsákbamacska nyitóepizódja mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A teljes lakosság körében ez 1,3 milliós átlag nézettséget (AMR) jelentett.



A mostani különkiadásban Demcsák Zsuzsa, Stohl András, Sydney van den Bosch, Ördög Nóra, Krausz Gábor, Lékai-Kiss Ramóna, Gáspár Győző és Gáspár Bea, valamint Tilla és a Kincsvadászokból ismert műtárgykereskedő, dr. Katona Szandra játszott, és az első évadhoz hasonlóan jelmezben érkeztek. A fergeteges hangulatú adásban nemcsak alkudozás volt, hanem zrikálás is rendesen, még egy pofon is elcsattant a sztárok között.

Folytatás minden hétköznap

A megújult game-show április 29-én folytatódik minden hétköznap este, ezúttal is közel 60 féle játékot próbálhatnak ki a szereplők. A régi jól beváltak mellett olyan látványos és izgalmas próbatételek is lesznek, mint például az óriás társasjáték, ahol a játékos maga a bábu, aki lépked a pályán, de lesz pénzlapátolás bekötött szemmel, és egy különleges golyóderbi, ahol minden a száguldó golyókon múlik, na meg a szerencsén.



Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó folyamatosan hozzák a bulihangulatot, de nemcsak ők, hanem a játékosok is, hiszen énekes, táncos performanszokból ezúttal sem lesz hiány. Ahogy értékes nyereményekből sem: több autó is gazdára talál az új évadban, de egyéb értékes tárgynyereményekkel és akár milliós pénznyereménnyel is hazatérhetnek a szerencsések.



A műsorvezetőket most is nők segítik a vetélkedőben: Kárpáti Rebeka és Stana Alexandra.