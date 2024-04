Újabb fordulat Fodor Zsóka és Várkonyi András botrányában

A két színész negyvenéves barátsága most egy félreértés miatt érhet véget, mégsem nyitottak arra, hogy megbeszéljék, mi is történt pontosan. A konfliktusuk Várkonyi András nyilatkozatával kezdődött, aki azt állította, hogy néhány hónapja a színésznő cserbenhagyta őt, amikor az nem ment el egy közös fellépésükre, és ez nem egyedi eset volt. A színész két elmaradt előadást emleget, melyen Fodor Zsóka nem jelent meg, emiatt anyagi kára is keletkezett.

Fodor Zsóka Fotó: Polyák Attila - Origo