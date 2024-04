Újabb hírek érkeztek Nagy Grófo sírjának feltöréséről

Kis Grófo még április elején számolt be arról, hogy feltörték édesapja sírját Szolnokon. Az ügyben értesítették a rendőrséget is, sőt biztonsági intézkedéseket is tettek. A zenész most újabb híreket közölt az ügyről.

Vágólapra másolva!

Mint írtuk, április 6-án derült ki, hogy valakik jártak Grófo, Kozák László sírjánál, mit megrongáltak, állítólag értékeket keresve. "Óriási fájdalom ért ma engem és családomat. A mai napon családtagom hívott fel telefonon, hogy drága, szeretett édesapám sírját eddig ismeretlen elkövetők megrongálták.

Édesapám sírhelyét felfeszítették, vélhetően értéktárgyak után kutatva - írta egyik fia, a Kis Grófoként ismert muzsikus. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kis Grófo (@kisgrofoofficial) által megosztott bejegyzés

A zenész fia bízik a hatóságokban, hogy hamar kézre kerítik az elkövetőt, vagy elkövetőket, de úgy gondolta maga is tesz biztonsági intézkedéseket. Terve szerint napelemmel működő térfigyelő kamerákkal veteti körül a sírt. Nemrég Kozák István Gyémi, Kis Grófó Kanadában élő testvére tombolva üzent azoknak, akik megalázták és feltörték apja, Nagy Grófo Kozák László sírját. és 24 órát adtak az elkövetőknek, hogy feladják magukat a rendőrségen, ami nem történt meg. A zenész és családja a történtek óta rendbe tette a sírt, azonban a gránitból vázát, melyet elloptak még nem pótolták.

Természetesen a sír most már ugyanolyan szép állapotban van, mint amikor szeretett édesapámat belehelyeztük, a fedőlap a helyén. A vázákat még nem pótoltuk, de hamarosan az is meglesz" - mesélte. Időközben fogadtunk ügyvédet is, aki intézi a dolgainkat ez ügyben, de még nincs semmi hír az elkövetőkről. A rendőrség nem mond semmit, gondolom minket is értesítenének, ha rendőrkézre kerülnének a bitangok - nyilatkozta a Borsnak.

Az ügyben korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megszólalt. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 370.§-a taglalja a lopás törvényi tényállását. A törvény vétség esetében, két évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni az elkövetőt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kis Grófo (@kisgrofoofficial) által megosztott bejegyzés