Újabb luxusnyaralásával dicsekszik a Kőgazdag Fiatalok sztárja

Ágoston Filip a TV2 műsorának, a Kőgazdag Fiatalok első évadának egyik szereplője volt, a luxust továbbra sem veti meg, sőt. "Minden évben ilyenkor el szoktam utazni külföldre, ez most is így történt, annyi különbséggel, hogy az utazás napján lett minden lefoglalva. Ahogy megfogant az ötlet, már néztük is a repjegyeket. Szerencsére minden programra és bulira sikerült jegyet szerezni, amit kinéztünk” – kezdte a Ripostnak.