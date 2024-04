Újabb plasztikai műtétekre készül a pornómodell Molnár Anikó

"Több időt kellene foglalkoznom a külsőmmel. Ez eddig nem sikerült sajnos, mert rettenetesen sokat dolgoztam. A hét napból szinte hetet végignyomtam, vagy fotózásom volt, vagy sminktetoválással foglalkoztam, vagy az itthoni dolgaimat intéztem. Nem igazán tudtam magammal foglalkozni az elmúlt időben, de most egy olyan időszakhoz értem, hogy azt mondtam, hogy na, így nem mehet tovább!" – mondta.

"Azt gondoltam, hogy az OnlyFans sokkal több szabadságot fog adni, vagyis több szabadidőm lesz, de közben meg sokkal kevesebb lett. Most egy kicsit ki vagyok merülve. Tartok attól, hogy az egészségem vagy a külsőm rovására megy ez a rengeteg munka. Ez utóbbi szerintem már látszik is. Tíz kiló jött fel, de most már lazítani fogok a tempón" - tette hozzá.