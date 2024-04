Újabb részleteket árult el tönkrement házasságáról Balogh Edina volt férje

Som új párja, a 27 éves modell a 2019-es Magyarország Szépe versenyen tűnt fel, ott a döntőig jutott és végül ő lett a második udvarhölgy. Most Csonka Rebeka jelentkezett a közösségi oldalán egy romantikus fotóval, mellyen megerősítette kapcsolatát Balogh Edina volt férjével, ugyanis kéz a kézben fotózták magukat. "Megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret" - írta a fotóhoz a modell, ami alapján úgy tűnik, a nagy korkülönbség ellenére is nagy az összhang a páros között. A fotót Som Krisztián is megosztotta a saját közösségi oldalán.

Most a zenész arról ír, hogy alaptalanul vádolták őt meg azzal, hogy már Balogh Edinával való házassága alatt összejött volna új szerelmével. "Mielőtt volt feleségem el nem költözött, még nem is ismertem Rebekát, tehát azok a hozzászólások, amelyeket a rólunk szóló cikkek alatt írogatnak rosszindulatú, birkaszemlélettel rendelkező kommentelők, teljesen alaptalanok, azaz NEM miatta ment tönkre a házasságunk, személy szerint az utolsó pillanatig családunk egységének megmentése volt a célom" - írta.

