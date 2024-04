Vajna Tímea feladta: már nincs remény

Több ciklusban is akár (ha nincs párkapcsolatban, vagy egyéb okok miatt), mert utána már túl késő lesz. Én is azt hittem 37-38 évesen, hogy még ráérek, és lelkileg sem voltam még jól, de 40 után elkezdődik az igazi mélyrepülés" – írta a napokban a közösségi oldalán Vajna Tímea.

"Én 35 évesen fagyasztottam le először, de sajnos eddig nem működött még az sem" – árulta el ugyanabban a posztban. Az üzletasszony már néhai férjével, Andy Vajnával is tervezett családot, majd az örökbefogadáson is gondolkodott, de végül nem vágott bele – mára pedig már arról is lemondott, hogy természetes úton szülessen gyereke.

Új férj, újabb próbálkozások