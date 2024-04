Kiestek a mélyen kivágott felsőből Vajna Tímea hatalmas mellei - kép

Vajna Tímea megmutatta a melleit azoknak, akik az Instagram-oldalán követik az életét, jócskán dekoltált a felsője, amiben a tükör előtt pózol. A meglehetősen forró képet nagyon szeretik a követői, több komment szól arról, hogy mennyire csinos és szexi. Az album több fotóján is szerepel, melyek az elmúlt időszakban készültek róla.

Nehéz időszakot él át

Vajna Tímea mostanában kevésbé tette vidámmá az oldala követőit, sokkal inkább a legnagyobb szomorúságáról, a saját gyerekért való küzdelmeiről vallott. Nemrég elárulta, hogy az elmúlt években négyszer vetélt el, mára már teljesen lemondott arról, hogy természetes úton szülessen gyereke.

Minden fiatal lánynak üzenem, csak mert jót akarok, hogy időben fagyassza le a petesejtjeit.

Több ciklusban is akár (ha nincs párkapcsolatban, vagy egyéb okok miatt), mert utána már túl késő lesz. Én is azt hittem 37-38 évesen, hogy még ráérek, és lelkileg sem voltam még jól, de 40 után elkezdődik az igazi mélyrepülés" – írta a napokban a közösségi oldalán Vajna Tímea.

"Én 35 évesen fagyasztottam le először, de sajnos eddig nem működött még az sem" – árulta el ugyanabban a posztban. Az üzletasszony már néhai férjével, Andy Vajnával is tervezett családot, majd az örökbefogadáson is gondolkodott, de végül nem vágott bele – mára pedig már arról is lemondott, hogy természetes úton szülessen gyereke.

Több csapás érte mostanában

Vajna Tímea szemmel láthatóan igyekszik jobban lenni a hullámvölgyek után, hiszen vetélés, halálesetek, sőt, betörés is megnehezítette az életét az elmúlt időszakban. Legutóbb a házát érte hatalmas kár. Mint ismert, Vajna Tímea házát sem kímélte az időjárás, sok helyen beázott, majd be is penészedett a luxusvilla, amit most csalódottan mutatott meg a közösségi oldalán.

A 650 négyzetméteres, hat hálószobás, hét fürdőszobás, medencés ház Beverly Hillsen található, melyet két és fél évvel ezelőtt vásárolt, ám már most felújításra szorul.