Ilyen lesz a megújult valóságshow Gáspár Győzőről - videó

14 évnyi szünet után visszatér a képernyőre Gáspár Győző és családja, akik éveken át szórakoztatták a közönséget egykori valóságshow-jukkal. Bár szinte mindenki azt mondta egykor, hogy nem követi figyelemmel a műsort, mégis hatalmas népszerűségnek örvendett, épp ezért döntött úgy a TV2, hogy sok más egyéb mellett ezt is műsorra tűzi újra.

Az előttünk álló őszi szezon tévéműsorait a TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor jelentette be a múlt héten. A már korábban nyilvánosságra hozott produkciók mellett bejelentette, hogy érkezik a TV2-re az 1% Club, ami egy interaktív országteszt, valamint visszatérnek a TV2-re Gáspárék, egy ízig-vérig "győzis" realityben - írta közleményben a TV2 Csoport.

De nemcsak Gáspár Győzőék realityjét újítja meg hosszú kihagyás után a csatorna, ugyanis Kasza Tibi műsorvezetésével 20 év után visszatér a Kísértés. A műsort már leforgatták és az előzetes alapján igencsak eseménydús reality-re számíthatnak a nézők. A tavalyi év egyik legmegosztóbb valóságshow-ja kétségkívül a Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary volt. A nyolc szereplőről mindenkinek volt véleményre, a róluk szóló cikkek/videók tartoltak az online térben. A műsor visszatér, lesznek régi és új szereplők, akik örömmel osztják meg fényűző mindennapjaikat a nézőkkel.

Most a magyar valóságshow-k koronázatlan királya, Gáspár Győző és családja is újra beengedik a nézőket otthonukba, Gáspárék címen folytatódik tovább a megosztó valóságshow a TV2 műsorán. A showman a saját közösségi oldalán is megmutatta a realityhez készült új előzetest, és úgy tűnik, hogy jó adag öniróniával áll hozzá a folytatáshoz.

2024-ig kellett várni, hogy újrainduljon a műsor, amit „soha, senki nem nézett

- írta a videó mellé Gáspár Győző, melyben Gáspár Bea is feltűnik, és a fényűzésből most sem lesz hiány. Azt azonban nem tudni, hogy a sztárpár két lányának milyen szerepe lesz a folytatásban.