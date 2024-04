Váratlan bejelentést tett Kulcsár Edina és G.w.M

Mint ismert, Kulcsár Edina és G.w.M nemrég jelentették be, hogy hamarosan érkezik második közös gyerekük, ugyanis az egykori szépségkirálynő ismét terhes. Most elárulta, hogy pontosan a terhessége felénél jár. Kiderült, hogy a babát tervezték, és már azt is tudják, mi lesz a neve. A bejelentésük óta egyfolytában faggatják őket a közösségi oldalaikon, Kulcsár Edina pedig folyamatosan utalást tesz a születendő kisfiuk nevére, vagy a terhességével kapcsolatos kérdésekre, konkrétumokat azonban ritkán mesél.

Azt azonban elárulta, hogy a rapperrel egy új, közös hobbit fedeztek fel, a hajózást, ami miatt többször jártak már Horvátországban is.