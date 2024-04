Világsztárok is jönnek az idei Szegedi Ifjúsági Napokra

– mondta Kolonics Erika, a Coca-Cola SZIN főszervezője. „Az egy kiváló adottság, hogy Szeged belvárosához egy ugrásra, de a Tisza-parti természet közelségében építhetjük fel a fesztivált, ezt igyekszünk egy olyan programkínálattal feltölteni, melynek gerincét nemzetközi sztárok, nagy hazai fesztiválkedvencek adják, de szívesen mutatunk be minden évben feltörekvő új zenekarokat, előadókat is” – tette hozzá a főszervező.



A nemzetközi sztárokat már ismerjük: nyár végén Szegedre érkezik a trance mozgalom “zászlóvivője”, Armin Van Buuren, az „I Believe” című dalával a toplisták élére tört Kamrad és a svéd világsztár, Zara Larsson, akinek új lemezét itt hallhatjuk Magyarországon először élőben. Az is már közismert, hogy Azahriah a Coca-Cola SZIN-en zárja majd a fesztiválnyarat.



A hazai listát most 30 újabb névvel bővítették a szervezők. Ők: a Carson Coma, Majka, Beton.Hofi, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Blahalouisiana, a Honeybeast, a Punnany Massif, Ganxsta Zolee és a Kartel, 6363, Bruno x Spacc, az Esti Kornél, a Magna Cum Laude, az Anima Sound System, a Konyha, az Aurevoir., a Hűvös, ajsa luna, a Gypo Circus, Metzker & Friends, azaz Metzker Viktória, Koósz Milán, Pumped Gabo, Pixa, Szalonna és Bandája, a K-OSZ DISCO, OTL-IBBIGANG x Gyuris, kristoaf, Rácz Gergő és Orsovai Reni valamint a Hangfoglaló program keretében érkező feltörekvő zenekarok, előadók, mint a Gorg & Benzol, Lenkke_, Juhász Zoli és zenekara és a Vodka For Kids.



A Coca-Cola SZIN korábban már bejelentette, hogy a hazai felhozatalban a Tisza-partra érkezik majd – mások mellett - Dzsúdló, a Bëlga, Krúbi, Pogány Induló & Ótvar Pestis, Rúzsa Magdi, a Follow The Flow, az Analog Balaton, a CsakNekedKislány, a Wellhello és sokan mások.