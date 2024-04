X-akták reboot: feltámad az X-akták, visszatérhet Mulder és Scully

Viszonylag friss hír, hogy:

a 90-es évek egyik sikersorozata, az 1999-ben egyszer véget ért, majd 2009-ben feltámasztott Melrose Place legalább három eredeti szereplővel újra visszatér valamikor 2024-ben vagy 2025-ben.

Szintén sokan meglepődtek azon, hogy a 2010-ben nyugdíjazott Hősök 2015-ben egyszer már visszatért, most pedig – kilenc év szünet után - újabb részek készülnek.

Ugyanígy járt a legendás legendás sci-fi is: jön az X-akták-reboot.

Az X-akták eredetileg 1993 és 2002 között volt képernyőn az USA-ban, itthon is nagyon népszerű sorozatnak számított. A zenéje alapján mindenkinek beugrik, az “igazság odaát van” mondást is gyakran hallani, Mulder és Scully neve is millióknak ismerős. 202 epizód készült a sci-fiből, de két film is készült, az egyik 1998-ban, a másik tíz évvel később: nem ez lesz az első X-akták folytatás.