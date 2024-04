Zendaya és Tom Holland - izgalmas részletek jelentek meg a kapcsolatukról

A kétszeres Emmy-díjas Zendaya és a BAFTA-díjas Tom Holland a Pókember-filmek forgatása során jöttek össze 2021-ben, egy évvel később pedig már közös házat is vettek Londonban. Bár két éve Budapesten a rakparton romantikáztak, a magánéletüket alapvetően igyekeznek a nyilvánosság kizárásával élni – egy közeli ismerősük azonban most több részletet is elárult a kapcsolatukról.

Volt szó köztük a házasságról, ez az igazság.

Ők nem azok a fajta sztárok, akik jórészt a közösségi médiában élik az életüket. Mindketten őrzik a privát szférájukat, a nyilvánosság soha nem volt könnyű vagy kényelmes egyikük számára sem... A munka viszont mindkettőjük számára fontos, jelenleg is nagyon elfoglaltak" – mondta egy forrás a People magazinnak, hozzátéve, hogy Zendaya és Tom Holland abszolút együtt, feleségként és férjként képzelik el a jövőjüket.

Közös munka során jöttek össze

Zendaya és Tom Holland 2017 óra három Pókember-filmben játszottak együtt, hivatalosan 2021 óta vannak együtt. Mindketten fiatalon váltak híressé, ami sok gondot is okozott nekik, nem véletlenül óvják annyira a magánéletüket.

Közös fotójuk egy közös forgatásról:

"Mindketten nagyon-nagyon fiatalok voltunk, de az én karrierem már akkor is futott valamennyire, míg az övé egyik napról a másikra robbant be. Egyik nap még egy kölyök volt, és a barátaival kocsmázott, másik nap már ő volt Pókember. Végignéztem, ahogy az élete a szeme előtt változott meg, de nagyon szépen kezelte" – mondta nemrég a Vogue-nak Zendaya a párjáról, a kapcsolatukról.

Miben láthatjuk őket legközelebb?

Zendayát legutóbb a Dűne: Második részben lehetett látni, de pont a napokban jelent meg Luca Guadagnino új filmje, a Challengers, amelyben a főszerepet játssza – miközben alakul vele a Dűne folytatása, a Dune: Messiah is, HBO-s sorozata, az Eufória harmadik évadáról viszont továbbra sincs biztos infó.

Tom Holland legutóbb tavaly volt képernyőn A zsúfolt szoba című minisorozattal, de ő sem maradt munka nélkül, a Pókember egyelőre cím nélküli folytatásánál is számolnak vele. Londoni színdarabja, a Rómeó és Júlia modern feldolgozása közben már a premier előtt komoly botrány okozott, erről itt olvashat bővebben.