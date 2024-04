Demcsák Zsuzsa elfenekelte Marics Petit - videó

Sztárjátékosokkal és új műsorvezetőkkel tért vissza a Zsákbamacska a TV2-re, szombat este Marics Peti és Pető Brúnó Stana Alexandrával fogadta a stúdióban Lékai-Kiss Ramónát, Ördög Nórát, Demcsák Zsuzsát, Sydney van den Boscht, Krausz Gábort, Stohl Andrást, Till Attilát és a 14 év után családi realityvel visszatérő Gáspár házaspárt.

A megújult műsorban rögtön az évadnyitó adásban akadt több emlékezetes pillanat: Pető Brúnó már az elején udvarolni kezdett Ördög Nórának, Marics Peti viszont nem fukarkodott a beszólásokkal, Tillát antik darabnak, Lékai-Kiss Ramónát férfifalónak nevezte.

A tündérjelmezben érkező Sydney van den Bosch a kamerák előtt kezdett el vetkőzni

("Jó, én most ledobom itt a tündérkeszárnyamat, és itt hagyom nektek" – mondta), de még nála is jobban beéghetett a nézők emlékezetébe a szigorú tanárnőként megjelenő Demcsák Zsuzsa, aki nemcsak hogy kihívta felelni Marics Petit, de aztán el is fenekelte.

Nézze meg, Demcsák Zsuzsa hogyan fenekelte el Marics Petit!

"Ez a Zsuzsa ötven árnyalata" – kommentálta a történteket Lékai-Kiss Ramóna, aki egyébként hamarosan saját vetélkedővel is jelentkezik a TV2-n: az ő vezetésével indul majd a Password – A jelszó, amelyben sztárok és civilek párban versenyeznek a nyereményért.

Többen vezetik a megújult Zsákbamacskát

A Zsákbamacskában nemcsak Stana Alexandra, Pető Brúnó és a nemrég fogadásairól nyilatkozó Marics Peti kaptak szerepet, de Kárpáti Rebeka, Szente Vajk és T. Danny is megjelennek majd a stúdióban.

Az éppen egy súlyos sérülés után lábadozó Kárpáti Rebeka korábban fotókat is mutatott a forgatásról, Stana Alexandra pedig nemrég az Origónak mesélt új munkájáról.

Az az igazság, hogy nekem augusztus óta nem állt meg az életem, és mondhatni, hogy egyfajta csodálatos munkaspirálba kerültem.

Azóta talán nem is volt három egybefüggő szabadnapom sem, de én ennek nyilván nagyon örülök, hiszen ezt kívántam magamnak" – mondta, miközben más meglepetéseket is ígért még erre az évre.

A Zsákbamacska hat új házigazdájáról itt talál még friss fotókat, az első adásról pedig itt nézhet meg több videót.