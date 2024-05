Óriási siker volt itthon is a német A klinika - így néznek ki a szereplők 35 évvel később

A klinika Hildegard Zeisig főnővére (Eva Maria Bauer)

Egy évvel korábban, 2006-ban, 82 évesen meghalt a sorozat Hildegard főnővére is, Eva Maria Bauer. Az igazi népszerűséget az 1985-ben forgatott Klinika sorozat hozta meg számára, de játszott A két férfi egy esetben és a Derrick egyes részeiben is feltűnt. Élete első filmszerepét negyvenegy évesen, 1964-ben kapta, 1969-től sok sorozatban szerepelt. A két folytatásban az Újra együtt, és a Húsz év múlva című filmekben is visszatért a Fekete-erdei klinikára.

2018-ban tragikus körülmények között halt meg egy másik fontos szereplő, Karin Eckhold, aki Brinkmann professzor titkárnőjét alakította. 2022 októberében a Klinika sorozat Dr. Laudannjaként ismert színész, Herbert Tennigkeit is meghalt egy hamburgi kórházban. A színész több olyan, nálunk is sikerrel futó sorozatban feltűnt, mint a Tetthely vagy az Álomhajó.

