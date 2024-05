Felismerhetetlen lett az Alphaville énekese - megdöbbentő fotók

Az 1980-as évek egyik népszerű popcsapata volt az Alphaville, itthon is nagyon népszerűek voltak. A zenekar 1982 elején alakult, eredetileg Forever Young néven, amikor Marian Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán. Pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Mertens. Hárman együtt írták a Forever Youngot, majd rögzítették azonos című demójukat. Így néztek akkoriban:

Alphaville

1984-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes megjelentette első kislemezét, a Big in Japan című dalt, melyet Gold 1979-ben írt, miután hallotta Holly Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni. 1984 őszén megjelent az első album, a Forever Young, melynek producerei Colin Pearson, Wolfgang Loos és Andreas Budde voltak. A siker ellenére Frank Mertens még ebben az évben kilépett az együttesből, és 1985 januárjában Ricky Echolette került a helyére.

A Big in Japan lett az együttes legnagyobb sikere, listavezető lett Németországban, Görögországban, Svájcban, Svédországban, Venezuelában és az Egyesült Államokban (ahol ez lett egyetlen top 10 slágerük egy Billboard slágerlistán). A lista első öt helyének valamelyikére került Ausztriában, Dél-Afrikában, Hollandiában, Írországban, Norvégiában, Olaszországban, és egyetlen top 10 slágerük lett az Egyesült Királyságban, ahol a 8. helyet érte el. Két következő kislemezük, a Sounds Like a Melody és a Forever Young szintén top 5 sláger lett Európa több országában.

1986-ban megjelent az Alphaville második albuma, az Afternoons in Utopia, ez is népszerű lett itthon (az az időszak, amikor a Modern Talking, a Duran Duran, Michael Jackson, a Wham, a Queen uralták a lemezlistákat). A banda több tagcsere után is működött, Magyarországon is többször felléptek. Zenéiket gyakran használták fel filmekben, sorozatokban, de Marian Gold az egyetlen, aki még megvan az alapítótagok közül. 79 éves, hét gyermeke van négy nőtől.

Természetesen sokat változott negyven év alatt, mutatjuk újabb képeit, lapozzon!